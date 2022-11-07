Пермячка Оксана Минеева победила в международном конкурсе красоты Mrs Worldwide-2022

Оксана Минеева мечтала покорить Сингапур. Фото: planet-news.ru

С 25 по 31 октября в Сингапуре и Индонезии прошел международный конкурс красоты для замужних женщин категории Миссис. В течении шести дней конкурсантки из 30 стран уверенно шли к короне победительницы. Были здесь и фото-, видеосессии в национальных костюмах, купальниках и коктейльных платьях, раунды талантов и, конечно же, экскурсии по незабываемым Сингапуру и Индонезии.

Как сообщает издание planet-today.ru, россияне готовились в сжатые сроки: они смогли приехать в Сингапур только в сентябре. Оксана Минеева поехала с титулом Mrs Eurasia Worldwide-2022 и представляла не только Россию, а всю Евразию! В конкурсе также приняли участие красотки из Мексики, США, Японии, Кореи, Испании, Швейцарии, Малайзии, Индии, Филиппин, Южной Африки, Сербии, Германии, Индонезии, Великобритании и др.

Финальное шоу состоялось 30 октября в Сингапуре. Участницы танцевали с флагами своих стран, дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях, а также блистали в интеллектуальном конкурсе на английском языке. И во всем-то наша Оксаночка была хороша!

- Мировой конкурс категории «миссис» – это не только о красоте. Каждый день жюри оценивало поведение, общение, интеллект, социальную и благотворительную активность, умение коммуницировать и держать себя в обществе. Общение только на английском языке. Насыщенная программа. Времени на сон – не более 3 часов. Но это того стоило! Мое сердце билось, когда объявляли пятерку победительниц, а искренние слезы радости были, когда директор конкурса надевала мне главную корону на сцене, - поделилась Оксана впечатлениями о конкурсе.

На своей личной страничке в ВК Оксана написала, что ее «мечта сбылась».

Кстати, по правилам конкурса пермячка целый год будет носить свой титул. А в следующем году ей предстоит снова приехать в Сингапур, чтобы вручить корону новой победительнице Mrs Worldwide.

Уточним, красавица Оксана не единожды побеждала в конкурсах разного уровня. Как мы писали ранее, на международном конкурсе красоты Mrs Globe пермячка завоевала победу в номинации «Модель года». Это был 2018 год. В 2019-м она стала второй вице-миссис на международном конкурсе красоты среди замужних моделей Mrs. Supermodel Worldwide.

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