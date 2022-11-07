Суд обязал «Соликамский магниевый завод» выбрать совет директоров

Фото: архив "КП".

11 октября Федеральное агентство по управлению государственным имуществом обратилось в суд с требованием к ОАО «Соликамский магниевый завод». В течение 70 дней с момента вступления решения суда в законную силу на предприятии должны провести внеочередное общее собрание акционеров, связанное с его переходом в государственную собственность. Обязанности за подготовку, созыв и проведение собрания возложили на Росимущество, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Пермского края. 7 ноября заявленные ведомством требования удовлетворены в полном объеме.

В повестке собрания акционеров три вопроса: утверждении устава общества в новой редакции, избрание членов совета директоров и членов ревизионной комиссии.

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