В Перми рабочие оборонных предприятий просят главу города помочь с детскими садами и школами

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с руководством и сотрудниками АО «Редуктор-ПМ», ЗАО «Кираса» и ПАО «Мотовилихинские заводы». Все предприятия выполняют гособоронзаказ. Из-за этого им пришлось перейти на шестидневную рабочую неделю, открыв дополнительные смены.

– Мне, как главе города, важно понимать, какой психологический климат внутри рабочих коллективов складывается в таких условиях, чем могут помочь городские власти, – сообщил Алексей Дёмкин в своем телеграме. – Пообщался с сотрудниками предприятий. Обсуждали в основном социальные вопросы, в том числе развитие микрорайонов, где расположены предприятия. Настрой рабочий, все понимают, какая ответственность на них лежит, – отметил глава Перми.

В частности, с директором «Мотовилихинских заводов» Сергеем Дядькиным обсудили планы по развитию сети школ и детских садов в Мотовилихе, строительство бассейна на улице Гашкова, расширение улицы Соликамской и ряд других социально направленных вопросов.

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