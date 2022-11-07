9 ноября в Мотовилихе откроется городская ярмарка

Городская ярмарка будет работать три дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционно торговые шатры установят на улице Крупской, 42. Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, приобрести настоящую колбасу, рыбу натурального копчения, душистый фермерский мед и другие продукты пчеловодства, а также сладости, орехи, сухофрукты и уникальные изделия ручной работы здесь можно будет с 9 по 11 ноября. Время работы шатров – с 12 до 20 часов.

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