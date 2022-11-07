В Пермском крае главбух детской поликлиники пять лет брала взятки

Главбух покровительствовала за личное вознаграждение. Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Главный бухгалтер детской поликлиники в одном из районов Пермского края свою работу знала хорошо. В том числе, кому можно оказать покровительство, чтобы потом получить за это приличное вознаграждение. Главное – чтобы все было шито-крыто. Но как известно, сколько веревочке не вейся, а конец все равно будет.

Веревочка главбуха вилась с августа 2014-го по март 2019-го. Все это время женщина покровительствовала индивидуальному предпринимателю, который поставлял в медучреждение детское питание. За своевременную и полную оплату поставленной продукции, а также «хорошее отношение» тот благодарил главбуха энной суммой денег. За годы такого «сотрудничества» накапало более 1 миллиона рублей.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главного бухгалтера детской поликлиники. Она признана виновной в «получении должностным лицом взятки в особо крупном размере». Женщине дали штраф в размере 2,5 миллионов рублей, а также запретили занимать руководящие должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Кстати, преступление было выявлено сотрудниками краевого УФСБ. Уголовное дело в отношении предпринимателя закрыли в связи «с добровольным сообщение о даче взятки».

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