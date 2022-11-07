8 ноября в Прикамье ожидается туман и гололедица на дорогах

Зима все ближе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермский ЦГМС предупреждает: во вторник, 8 ноября, в отдельных районах Прикамья возможен гололед и гололедица на дорогах. А утром и днем местами расползется туман.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

- водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию;

- пешеходам соблюдать осторожность и быть внимательными при переходе проезжей части.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного. Вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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