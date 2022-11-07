8 ноября мобильные пункты вакцинации откроются в «Планете» и ТРК «Семья»

Фото: архив "КП".

С 8 по 12 ноября мобильные пункты вакцинации будут работать в «Планете» и ТРК «Семья». В наличии у медиков вакцины от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции. В «Планете» (шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж) можно привиться с 8 по 11 ноября с 16 до 20 часов, 12 ноября – с 12 до 16; в «Семье» (ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree) 10 и 11 ноября с 15 до 19 часов, 12 ноября с 11 до 15. Сообщили в правительстве Пермского края.

Напомним, сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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