В Пермском крае из-за разлива ртути эвакуировали школу

Фото: ЗАТО Звёздный/ВКонтакте

В средней школе ЗАТО Звездный сегодня произошло ЧП. В одном из классов корпуса А обнаружили небольшой разлив ртути. Опасное вещество также был обнаружено в мужском туалете. Об этом в соцсетях сообщает официальный паблик образовательной организации.

Фото: ЗАТО Звёздный/ВКонтакте

Детей и весь персонал школы в срочном порядке эвакуировали. В помещениях проводят обработку. Из-за невозможности продолжать образовательный процесс руководство школы приняло решение отправить учеников на досрочные каникулы. Они продлятся до 14 ноября.

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