Почти 6000 пермяков посмотрели сказки о родном крае

Фрагмент спектакля "Сказочки Уралочки". Фото: «ПермьКонцерт»

Три сказки, посвященные традиционным народам, природе и культуре Пермского края посмотрели 5974 зрителя. Напомним, в сентябре 2021 года муниципальное автономное учреждение культуры г. Перми «ПермьКонцерт» выиграло грант «Президентского фонда культурных инициатив». Творческий коллектив создал и показал ребятам и их родителям музыкальные сказки о родном крае, в которых через музыку, вокал, хореографическое искусство, интерактивные формы рассказали о праздниках, традициях коренных народов края, о культуре и красоте природы Прикамья, - «Заповедный сад», «Сказочки Уралочки», «Иван солёны уши». Эти постановки стали большим творческим подарком от «ПермьКонцерта» всем жителям региона в честь 300-летия Перми: они заряжают любовью к малой родине и пробуждают чувство гордости за родной Пермский край.

Фрагмент спектакля "Иван солёны уши". Фото: «ПермьКонцерт»

Уточним, каждая встреча с артистами была незабываемой и полезной – их провожали бурными аплодисментами и огромным количеством благодарных отзывов.

Фрагмент спектакля "Заповедный сад". Фото: «ПермьКонцерт»

Создатели проекта «Парма многоликая» обещают, что все три постановки о Пермском крае войдут в постоянный репертуар «ПермьКонцерта», и жители Перми и края еще не раз встретятся с полюбившимися героями.

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