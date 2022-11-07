13 ноября в Перми состоится «Теплый забег» в формате Run&Breakfast

Участники забега помогут пермским ребятишкам купить вертикализаторы. Фото: Первое Пермское Беговое

«Теплый забег» держит курс на традиции больших мировых марафонов – внедряет новый формат в виде Run&Breakfast. Организаторы благотворительного мероприятия предлагает провести в теплой дружеской обстановке грядущее воскресенье, 13 ноября: приглашают всех желающих на пробежку, где не будет спортивных стартов на время с перекрытием дорог, не будет номеров и медалей. Там будет глубокое дыхание, большая любовь к бегу и общее желание помочь тем, кто в этом нуждается.

– В Балатовском парке можно будет пробежать дистанцию в 5 и 10 километров, на территории технопарка Morion Digital – 600 метров. Там же, в Morion Digital, всех участников согреет горячий завтрак, будет оформлена фотозона и пространство для общения и отдыха. Обязательно будут сувениры от Тёплого: фирменные варежки для взрослых и спортивный бафф для детей, – рассказали организаторы.

Все благотворительные взносы участников пойдут на покупку вертикализаторов для подопечных фонда «Дедморозим» (стоимость одного более 200 тысяч рублей). Данное медоборудование помогает ребятам с ослабленными мышцами, которые большую часть жизни лежат, подниматься и стоять.

Для сохранения атмосферы теплого дружеского завтрака количество участников ограничат. Преимущество получат те, кто заранее приобретут слот на «Теплый забег». Поторопитесь!

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