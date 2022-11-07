Владимир Путин поздравил коллектив Пермской галереи со 100-летием

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с вековым юбилеем.

«Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение», — написано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что нынешний коллектив с уважением относится к историческому прошлому музея, заботится о пополнении его коллекций и реализует проекты для посетителей разных возрастов. Также Владимир Путин пожелал Пермской галерее дальнейших успехов.

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