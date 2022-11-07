Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Матросова в Шумихинском сельском поселении Гремячинского округа поступило ночью 6 ноября 2022 года. В его тушении приняли участие 10 человек личного состава и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений МЧС. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

«До приезда первых подразделений 2 человека самостоятельно покинули строение. Пожарным удалось спасти от огня рядом стоящий жилой дом. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара», - сообщили в краевом МЧС.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 6 ноября 2022 года, на территории региона произошло 10 пожаров: 5 пожаров - в Перми; по 1 пожару – в Красновишерском, Гремячинском, Верещагинском, Березниковском и и Кудымкарском округах.

«На пожарах травмированных нет, обнаружен один погибший. Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - дополнили обзор происшествий за сутки в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 6 ноября 2022 года стали: неэксплуатируемое строение - в Верещагинском округе; мусор - в Кировском районе Перми; частные жилые дома - в Красновишерском и Гремячинском округах; баня - в Орджоникидзевском районе Перми; многоквартирные жилые дома - в Индустриальном районе Перми и Березниках; в нежилой дом - в Дзержинском районе Перми; дровяник - в Кудымкарском округе.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 6 ноября 2022 года на территории региона 150 профилактических групп в составе 321 человека осуществили 1238 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1893 человека, распространили 1405 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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