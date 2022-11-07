В Пермь доставили еще 22 автобуса для работы на городских маршрутах

Фото: Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

В Пермь прибыли дополнительные 22 автобуса. Новая техника выйдет на линию уже в первых числах декабря. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Первыми маршрутами, которые начнут выполнять новые автобусы, станут №3 «микрорайон Нагорный — магазин «Речник» и №10 «ПНИПУ — микрорайон Нагорный».

Поставка автобусов осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшие месяцы ожидается прибытие еще 31 машины. Все они пополнят автопарк муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс».

Новые автобусы работают на газовом топливе. Они рассчитаны на 96 пассажиров и подходят для маломобильных граждан, поскольку в салоне есть зона для инвалидной коляски и откидная платформа для подъема и спуска. Также транспорт оснащен видеонаблюдением, навигационным оборудованием и автоматическим устройством пожаротушения.

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