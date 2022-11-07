Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Пермь входит в число главных претендентов на проведение чемпионата России по кикбоксингу в 2023 году.

Об этом заявила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова при подведении итогов региональных чемпионата и первенства по кикбоксингу. Турниры состоялись в пермском спорткомплексе «Красава». Он собрал более 300 бойцов из 11 территорий края.

«Мы направили во Всероссийскую федерацию заявку на проведение чемпионата России по кикбоксингу в следующем году. Ждем подтверждение, думаю мы его увидим уже в январе 2023 года и местом проведения будет определена Пермь», - отметила Татьяна Чеснокова.

В турнире примут участие все сильнейшие бойцы России, включая представителей Пермского края чемпиона мира Сергея Пономарева и обладателя Кубка мира Валерия Бизяева.

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