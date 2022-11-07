Пермяки 8 ноября смогут увидеть полное лунное затмение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Перми могут стать свидетелями необычного астрономического явления — полнолуния и полного лунного затмения. Об этом сообщили в пермском планетарии.

Луна полностью погрузится в тень Земли. Полное лунное затмение известно в народе как «кровавая Луна». Такое название оно получило из-за необычного кроваво-красного цвета, который приобретает спутник Земли.

Затмение начнется в 11:02 и продолжится до 16:56 с максимумом фазы в 13:59 по московскому времени. В Прикамье лунное затмение будет заметно не сильно. Лучше всего его будет видно жителям Дальнего Востока и Сибири.

В Пермском крае окончание затмения произойдет с восходом Луны в 17:23.

Напомним, что 25 октября пермяки наблюдали солнечное затмение — явление, когда Луна закрывает Солнце.

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