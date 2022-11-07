К теплу подключены школы, больница и многоквартирные дома

Новый корпус гимназии 17. Фото: gorodperm.ru

За январь-октябрь 2022 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новыеобъекты общей мощностью 44,26 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 33%. Всего обеспечен запуск тепла для 47зданий и сооружений различного профиля в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

В краевой столице энергокомпания подключила к теплу корпус психоневрологического диспансера в Свердловском районе, здание пристройки гимназии № 17, новый корпус МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных», а также производственных площадей крупнейшего городского банного комплекса.

В Березниках «Т Плюс» обеспечила подключение к теплоснабжению очередных многоквартирных домов микрорайона Любимов в правобережной части города. Территория застраивается по поручению Правительства Пермского края. Со времени старта застройки в новое жилье переехали порядка 10 тыс. горожан.

В Краснокамске энергокомпания подала теплоэнергию в многоквартирный жилой дом на ул. К. Маркса, 38. Отоплением обеспечены квартиры и помещения общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Благодаря своевременному подключению к теплоснабжению в заявленные сроки состоялся переезд сотен семей новоселов краснокамцев.

В поселении Кондратово энергетики «Т Плюс» подали теплоресурс для очередного жилого дома, возведенного в жилом комплексе «Медовый». Отопление и горячая вода надежно подаются для собственников квартир общей площадью 3,9 тыс. кв. метров.

- Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» – https://teplo.tplusgroup.ru/landing/. Здесь представители строительных компаний могут подать заявку онлайн через специальный интерфейс. Также сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. В ближайшее время портал подключения будет доработан и появится возможность запросить технические условия на подключение, а также информацию о возможности подключения, - отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.