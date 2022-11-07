В Прикамье с начала года сертификаты на улучшение жилищных условий получили 1200 молодых семей

Фото: Иван Макеев

С января 2022 года по программе «Молодая семья» выдано около 1200 свидетельств. Порядка 300 семей получили сертификаты на оплату 30-35% от стоимости жилья в рамках федерального направления, и более 900 — в размере 10% в рамках регионального направления. Выплату можно направить на погашение ипотеки, покупку жилья, реконструкцию или завершение начатого строительства.

«Пермский край — один из немногих субъектов России, в котором действует и региональное направление программы. Мы не только продолжаем, но и увеличиваем объем ее финансирования, чтобы поддержать тех, кто хотел, но не успел получить федеральные выплаты», — отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Семья Колеговых из села Большой Букор Чайковского городского округа вошла в число получивших выплаты и рассказала о том, как применила полученные средства: «Мы с супругом выросли в нашем селе. Но вот своего жилья пока нет, всегда снимали квартиру. Накопили немного денег и стали возводить свой дом. В январе от сотрудников соцзащиты мы узнали о возможности получить сертификат без очереди, чтобы использовать его для уже начатого строительства». К сертификату семья добавила средства от материнского капитала и построила двухэтажный дом.

Если у участников регионального направления программы «Молодая семья» после получения выплаты рождается ребенок, им дополнительно предоставляются средства в размере, указанном в свидетельстве. Право на получение данной выплаты действует с даты получения свидетельства и в течение двух лет после перечисления денег банком.

В рамках федерального направления получить поддержку могут семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет. По региональному направлению семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после 35 лет.

В 2022 году на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 880 млн рублей, в частности 187,5 млн рублей из федерального бюджета.

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