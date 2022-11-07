Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край.

В чемпионате России по волейболу среди команд Высшей лиги в минувшие выходные состоялся очередной тур. Пермская «Кама» сумела одержать две победы на своей площадке.

Волейболисты из Перми с одинаковым счетом по партиям оказались сильнее ижевского «ИжГТУ-Динамо» - 3:1 (25:15, 25:22, 23:25, 25:22), 3:1 (18:25, 25:23, 26:24, 25:14).

После окончания второго матча главный тренер ВК «Кама» Владимир Викулов поздравил всех с двойной победой своей команды. По его словам, отменно сработала «скамейка».

- Ребята вышли со свежими эмоциями и силами, провели матчи с куражом. Было видно, что они были очень хорошо настроены, в нужный момент сумели переломить ход второго поединка, - говорит Владимир Викулов.

Следующие два матча 11 и 12 ноября «Кама» будет принимать «Университет» из Барнаула (0+). После 10 встреч в зоне «Восток» соперники занимают соседние позиции в турнирной таблице розыгрыша – шестое и седьмое места соответственно.

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