В Прикамье на неделе ожидается потепление до +2 градусов и дожди

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край на предстоящей неделе придет потепление. Об этом сообщили специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 7 ноября, будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит -4…+1 градус.

Во вторник, среду и четверг ожидается от -3 до +2 градусов. Осадки перейдут в смешанную фазу — снег с дожем. Погода будет пасмурная. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В пятницу, 11 ноября, температура составит -4…+1 градус. Местами выпадет снег. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

По предварительным прогнозам, в выходные погода существенно не изменится — температура останется прежней, осадки в виде дождя и снега сохранятся.

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