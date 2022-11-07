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НовостиОбщество7 ноября 2022 4:08

Новогодние маршруты в Перми оформят за 10 млн рублей

В городе появятся праздничные арт-объекты и гирлянды
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми объявила два аукциона на выполнение работ по монтажу художественного оформления новогодних маршрутов в городе. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость обоих контрактов в общей сложности превышает 10 млн рублей. В одном случае за 5,1 млн будут установлены 49 декоративных арт-объектов и восстановлены 40 нуждающихся в ремонте элементов. Во втором — за 5,08 млн восстановят и смонтируют светодиодные гирлянды, растяжки и консоли.

Принимать заявки на участие в конкурсе будут до 11 ноября. На выполнение работ отведено 15 дней с даты подписания контракта.

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