Фото: Хоккейный клуб «Молот».

В очередном матче чемпионата ВХЛ пермский «Молот» на своем льду проиграл «Барсу» из Казани – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1). В составах команд отличились: «Молот» - Тювилин; «Барс» - Комков (бол.), Терехов.

Как отметил главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников, команда слабо провела игру в численном большинстве, было очень мало бросков по воротам.

- Нужно бросать и работать на «пятаке». В целом, домашней серией, можно сказать, мы довольны. Всё-таки четыре игры после выезда нелегко даются и все команды, с которыми мы начинали серию, приезжали свежими. Сейчас немного передохнем и будем готовиться к выездной серии. У нас будет два матча, затем через перерыв ещё одна игра. Закончится первый круг, после которого будет понятно, что нам делать дальше, - пояснил Сергей Бердников.

В четырех последних встречах на родном льду «Молот» одержал три победы и потерпел одно поражение в овертайме, и набрал семь очков. Сейчас «молотобойцы» занимают 12-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.

В следующем матче 14 ноября пермяки в гостях встретятся с хоккеистами «Ростова» (0+).

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