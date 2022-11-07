Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 7 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Мотовилихинском районе на ул. Соликамской в районе завода «Машиностроитель» в сторону 1-го Бойного переулка.

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:

- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору

- при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира

- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на ул. Подлесной при повороте на ш. Космонавтов

- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной

- на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Фокинской

- при повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова

- на перекрестке бул. Гагарина и ул. Старцева

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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