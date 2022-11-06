По данным Пермьстата, цены на жилье в Пермском крае выросли почти на четверть

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Статистики подвели итоги социально-экономического положения Пермского края с января по сентябрь и сравнили с аналогичным периодом прошлого года.

В разделе «Цены на рынке жилья» специалисты Пермьстата отметили существенный рост стоимости квадратного метра жилой недвижимости.

- На первичном рынке недвижимости Пермского края третьем квартале этого года по сравнению с концом прошлого года стоимость квадратного метра жилья общей площади увеличилась в среднем на 24,4 процента, на вторичном рынке – на 10,6 процента, - отметили статистики.

При этом больше всего подорожали типовые квартиры среднего и низкого качества – на 32,7 процента на первичном, и на 11 процентов на вторичном рынке. Квартиры улучшенной планировки в новостройках стали дороже на 22 процента, на вторичном рынке – на 3,1 процента. По элитным квартирам рост составил 20,7 и 5,3 процента, соответственно.

Стоимость квадратного метра нового жилья в среднем достигла 97548 рублей, подержанного – 81383 рублей.

В элитных квартирах она выросла в новостройках до 106698 рублей, на вторичном рынке – до 85218 рублей.