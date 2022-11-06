В Перми отключат воду в десятках домов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикмье» спешат использовать продолжающееся потепление, чтобы отремонтировать в городе водоводы.

В связи с этим почти в полутора сотни домов на следующей неделе отключат воду. Проверьте, не попала ли ваша многоэтажка в график отключения воды.

В понедельник, 7 ноября, с 9.00 ровно на сутки отключат воду в домах по адресам:

МИЛЬЧАКОВА, 32, 34

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 17, 21, 23.

А также:

АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 11, 9

МАЛКОВА, 8, 10, 14, 16.

Во вторник, 8 ноября с 10.00 до 13.00 воды не будет в домах с такими адресами:

4 ПЯТИЛЕТКИ, 2, 2А, 6

АРДАТОВСКАЯ, 14, 2, 32, 36, 38, 40

АРДАТОВСКАЯ 2-Я, 45

БЕТОННЫЙ, 2, 3, 5

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 1, 9, 11, 11/2, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 52А, 54, 56, 57, 58, 58Б, 7, 80, 82А

ДУБОВСКАЯ, 11, 12, 12А

ИЛЬМЕНСКАЯ, 5

ЛАСЬВИНСКАЯ, 102, 106, 110, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68А, 68Б, 70, 70А, 72, 72А, 74, 74А, 76, 76А, 80, 88, 98, 98Д, 98К

ЛУЖСКАЯ, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

МИРГОРОДСКАЯ, 1, 17, 42

НОВОРЖЕВСКАЯ, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46

ОНЕЖСКАЯ, 5, 6, 7, 8, 13

ОНЕЖСКАЯ 2-Я, 1

ОХОТНИКОВ, 1А, 3, 8,12, 12А, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 27А, 28, 31, 32, 34

ОЧАКОВСКАЯ, 1

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 8, 10

ПОБЕДЫ, 20, 20А, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 46

ПОЛТАВСКАЯ, 1, 2, 3А, 7, 8, 10, 11, 33

ПОЛТАВСКАЯ 2-Я, 3

РОЩИНСКАЯ, 1, 4, 6, 8

САЯНСКАЯ, 3, 5, 7, 9

СИВАШСКАЯ, 1, 6, 7, 9, 14, 14А, 15

ХВОЙНАЯ, 3, 3А, 10, 12, 14

ХИМГРАДСКАЯ, 1, 9, 11, 19, 21, 3, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 51

ЧЕБОКСАРСКАЯ, 1, 3, 10, 12, 16, 27, 29, 31, 31А

ЧЕБОКСАРСКАЯ 2-Я, 3

ЧЕБОКСАРСКАЯ 3-Я, 1

ЧЕРНОЯРСКАЯ, 3

ЧУГУЕВСКАЯ, 1

ЩИГРОВСКАЯ, 4, 4А, 6, 10, 13, 18А

ЯДРИНСКАЯ, 18

ЯРАНСКАЯ, 2, 4, 8, 10, 11.

В пятницу, 11 ноября, без воды останутся с 10.00 до 18.00 жители домов на таких улицах:

БОРЧАНИНОВА, 65Б

КРЫЛОВА, 1, 4, 24

ПОДГОРНАЯ, 67

ПУШКИНА, 108, 108А, 110, 112, 114, 116А, 116Б, 116В.

В субботу, 12 ноября, с 9.00 до 19.00 пересохнут краны в таких домах:

МАЛКОВА, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30, 30А

РАБОЧАЯ, 9, 19.

Также уже известно, что 17 ноября с 9.00 ровно на сутки отключат воду в домах со следующими адресами:

БАУМАНА, 1

СТАХАНОВСКАЯ, 51, 53, 54, 55, 57, 59.