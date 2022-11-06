В Прикамье водитель междугородного автобуса забыл на остановке девочку, которая ехала к бабушке

На автовокзале сказали, что у них нет связи с водителями. Фото: Василий Вахрин

В соцсети посетительница страницы ВКонтакте «Подслушано Соликамск» рассказала об истории, которая произошла сегодня в воскресенье, 6 ноября.

К ней из Соликамска на утреннем автобусе должна была приехать ее 15-летняя внучка. В Челве девочка пошла в туалет, а когда вернулась, увидела, что водитель уехал без нее. В автобусе осталась ее сумка с деньгами и документами. К счастью, сотовый телефон был при ней.

- Девочка в панике, истерике позвонила нам! – написала ее бабушка. - Я поехала на автовокзал, стала просить, чтобы связались с водителем автобуса. Мне ответили, что связи с ним нет. Я-то думала, что телефоны водителей или владельцев автобусов должны быть на автовокзале для связи в экстренных ситуациях. Так должно быть!

Ситуация разрешилась благополучно благодаря водителю автомобиля, который заметил рыдающую девочку, выяснил в чем дело. Затем нагнал автобус и посадил туда отставшую.

- К сожалению, у нас нет о нем никаких данных, - написала пермячка. – Низкий ему поклон и огромная благодарность!