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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 12:12

В небольшой речке в Перми нашли тело человека

Река течет под городом в коллекторе
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

В краевом МЧС сообщили о гибели человека, тело которого обнаружили в реке, которая в основном течет сейчас в подземном коллекторе.

- Сообщение о ЧП в акватории реки Гарюшки в Перми поступило 5 ноября в 11.25, - проинформировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К сожалению, имеется погибший. К месту происшествия привлекались 10 человек и 3 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Река Гарюшка – приток реки Данилихи, имеет длину 2 километра. Устье находится в микрорайоне Данилиха в Дзержинском районе.

В основном река протекает в коллекторе и выходит на поверхность в одном месте – возле железнодорожной насыпи рядом с улицей Нытвенской.