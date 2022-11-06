В Прикамье сообщили о трагической гибели врача скорой помощи

Фото: издание "Наш город Краснокамск".

- Врач с большой буквы! Профессионал своего дела! – под постом с сообщением о гибели реаниматолога Краснокамской скорой помощи Георгия Ефимовских десятки комментариев с соболезнованиями.

О том, что он трагически погиб 4 ноября, сообщил на своем сайте местный еженедельник «Наш город Краснокамск». Причина гибели не сообщается.

- Это большое горе для всего коллектива Краснокамской скорой помощи, - отмечает издание.

- Ему не было равных как реаниматологу, он в буквальном смысле возвращал пациентов к жизни с того света после ДТП, несчастных случаев, сердечных приступов, - высказывают слова памяти его коллеги, сотрудники скорой помощи.