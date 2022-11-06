В Перми выявили за год почти три тысячи нетрезвых водителей

Фото: ГИБДД.

- С начала года на дорогах Перми выявили 2966 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Нетрезвые водители несут смертельную угрозу себе, пассажирам и окружающим.

Такие данные приводились в ходе прошедшей в городе акции «Автотрезвость. 0% алкоголя».

Сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с представителями Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае и Общественного совета при УМВД России по Перми беседовали с водителями и призывали их не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителя могут лишить прав на срок до 2 лет и оштрафовать на 30 000 рублей. Повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечёт уже уголовное преследование.