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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 6:19

Пермячка отсудила почти полмиллиона рублей за падение на льду возле дома

Поскользнувшись во дворе, она ударилась затылком
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Жительнице Перми удалось в Индустриальном суде наказать управляющую компанию – прошлой зимой она упала во дворе собственного дома, поскользнувшись на льду.

- Врачи диагностировали у нее перелом затылочной кости, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, - сообщили в Индустриальном суде Перми. - Причиной падения явилось ненадлежащее исполнение управляющей организацией ООО «УК «Тихий двор» обязанности по содержанию придомовой территории.

Суд решил взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и штраф в пользу пострадавшей в размере 150 тысяч рублей.

В управляющей компании еще могут попытаться обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.