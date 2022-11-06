Пермячка отсудила почти полмиллиона рублей за падение на льду возле дома

Фото: архив КП.

Жительнице Перми удалось в Индустриальном суде наказать управляющую компанию – прошлой зимой она упала во дворе собственного дома, поскользнувшись на льду.

- Врачи диагностировали у нее перелом затылочной кости, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, - сообщили в Индустриальном суде Перми. - Причиной падения явилось ненадлежащее исполнение управляющей организацией ООО «УК «Тихий двор» обязанности по содержанию придомовой территории.

Суд решил взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и штраф в пользу пострадавшей в размере 150 тысяч рублей.

В управляющей компании еще могут попытаться обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.