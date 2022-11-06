В Пермьстате рассказали, сколько прикамцев уехали в Армению, Киргизию, Грузию, Туркменистан, Индию и Китай

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермские статистики подготовили отчет о социально-экономическом положении в регионе за три квартала этого года.

В разделе о миграционной ситуации они отметили новые тенденции этого года по сравнению с предыдущим периодом.

С января по сентябрь из Прикамья уехали 44 278 человек, а приехали в наш край - 40 846 человек. Таким образом, миграционный отток населения составил 3 432 человека.

Это - больше прошлогодних показателей. Тогда за три квартала регион покинули 48 544 человека, а приехали — 45 857.

Внутри страны жители края чаще всего выбирали для переезда соседнюю Удмуртию. Туда уехали 375 человек. Следом идет Краснодарский край – 326 уехавших, Московская область — 261, Ленинградская область — 250, Тюменская область — 223.

Уезжали прикамцы и за рубеж.

Как отмечается в отчете, отток населения наблюдался в страны СНГ, в основном, в Армению, Киргизию и Туркменистан, а также в государства дальнего зарубежья - в Индию, Китай и Грузию.

Не изменился характер миграционных потоков с Украиной. В этом году оттуда приехали, по данным Пермьстата, 175 человек, уехали туда – 360. В прошлом году, соответственно, было 163 приехавших и 205 уехавших.

Зато положительное сальдо наблюдается с Таджикистаном. В этом году оттуда к нам приехали 1 282 человека, а уехали туда — 724 человека.