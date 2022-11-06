В Прикамье в поликлинике пенсионерку избили ее же тростью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жуткий случай произошел в Пермском крае в селе Кочево.

В поликлинику пришла 68-летняя пенсионерка. Не успела она войти в здание, как на нее напала грабительница. Как выяснилось, та следила за пожилой женщиной и шла следом за ней.

- В тамбуре 49-летняя нападавшая выхватила у пенсионерки металлическую трость и нанесла ею несколько ударов по голове и телу, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Когда пожилая женщина потеряла равновесие, выхватила из ее рук сумку с деньгами, документами, банковской картой и телефоном. Затем отправилась в магазин, где купила спиртные напитки и продукты питания.

Ущерб составил более 3000 рублей.

Уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия полицейские направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 4 лет лишения свободы.