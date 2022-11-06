В следующие выходные в Прикамье возможно первое серьезное похолодание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зимушка-зима не спешит к нам в Пермский край. Она задерживается примерно на две-три недели. Как отмечает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов, погода у нас последние три недели стоит на 4-5 градусов теплее нормы.

- Сегодня, в воскресенье, в Перми днем будет около нуля – до +1 градуса, - сообщают в метеорологическом центре. - Местами выпадет небольшой снег, на дорогах возможно образование гололедицы. Будет дуть довольно ощутимый северо-западный ветер – от 6 до 11 метров в секунду.

Завтра, 7 ноября, в Перми днем будет без существенных осадков, столбик термометра будет держаться около нулевой отметки.

Во вторник, 8 ноября, погода будет облачной, в Перми будет идти небольшой мокрый снег.

В ночь на среду создадутся благоприятные условия для образования гололеда и отложений мокрого снега на проводах. Температурный фон не изменится.

По предварительному прогнозу, после слабой волны тепла ожидается значительное похолодание, но не ранее пятницы, 11 октября.