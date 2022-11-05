В пермском супермаркете подросток набрал полкурточки кофе и упал в обморок

Фото: предоставлено очевидцами

5 ноября вечером в одном из пермских супермаркетов на улице Юрша произошел инцидент. А точнее сказать – неудавшаяся кража с очень неожиданным финалом.

Но обо всем по порядку. Покупатели, зайдя в магазин, были шокированы увиденным: на полу, напротив входных дверей, лежал с закрытыми глазами, без движений белый как мел подросток. Рядом с ним стояли в ожидании приезда скорой и наряда полиции два охранника. Они же поясняли любопытствующим, что с парнишкой все хорошо, но на всякий случай ему вызвали медиков.

Фото: предоставлено очевидцами

Больше информации предоставили продавцы фудкорта, которые рассказали, что обморочный парень еще недавно был ого-го какой активный: его застукали на месте преступления, когда он пытался унести в своей куртке много упаковок с кофе. При задержании активно сопротивлялся, пытался вырваться, а потом упал и – замер. На все сочувствующие вздохи, что мол, он без сознания, они отвечали, что парень просто хороший актер.

Очевидцы рассказали «Комсомолке», что у юноши под курточкой было много упаковок кофе.

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