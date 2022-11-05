Пермячку с розовыми волосами, пропавшую три недели назад, нашли живой

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»
Сегодня еще одно поисковое мероприятие завершилось доброй вестью: «Найдена! Жива!». 30-летняя Марина Батршина, что пропала 14 октября, вышла на связь с родными.
Волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск» благодарят всех за помощь и просят снять репосты. Где розоволосая Марина пропадала все это время – не сообщается.
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