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НовостиСпорт5 ноября 2022 16:28

Домашние стены не помогли: итог встречи «Пармы» с ЦСК 74:83

Этот матч побил рекорд по посещаемости – почти 7 тысяч зрителей
Екатерина Яганова
На игре "Парма"-ЦСК присутствовали 6 612 человек. Фото: parmabasket.ru

На игре "Парма"-ЦСК присутствовали 6 612 человек. Фото: parmabasket.ru

«Парма» сыграла с лидером турнира ЦСК в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Домашние стены не помогли пермякам: встреча завершилась со счетом 83:74 (17:23, 23:14, 23:21, 20:16) в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 24 очка. Также дабл-дабл оформил Никола Милутинович (13 очков и 10 подборов). У «Пармы» по 14 очков набрали разыгрывающий защитник Джастин Роберсон и атакующий защитник Брайон Аллен.

Как отметил один из зрителей, «наши проиграли, но было красиво, умно и даже не обидно».

Отметим, игра пермяков и москвичей побил рекорд по посещаемости в этом сезоне – в зале на 7 000 мест присутствовали 6 612 болельщиков.

Уточним, пермский баскетбольный клуб с четырьмя победами и четырьмя поражениями идет на 7-м месте в чемпионате Лиги. 11 ноября «Парма» на выезде сыграет с «Самарой».

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