За сезон в Перми обустроили 12 особо охраняемых природных территорий

Фото: pgatu.ru
В столице Прикамья завершены работы по обустройству 12 особо охраняемых природных территорий местного значения. В результате комплексных работ изготовлены и установлены информационные аншлаги о режиме охраны ООПТ, а также заградительные шлагбаумы и блоки, препятствующие проезду, сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.
Работы выполнялись в Андроновском и Черняевском лесах, в долине реки Рассохи, в Закамском бору, на Липовой горе, в Ласьвинской долине, а также в ООПТ «Верхнекурьинский», «Бродовские лесные культуры», «Красные горки», «Язовской» и «Левшинский». На Утином болоте заменили два информационных стенда.
Напомним, в Перми расположено 23 особо охраняемых природных территории местного значения. В этом году планируется создать еще одну - «Мотовилихинский». Она включает в себя долину реки Большая Мотовилиха от истока до Мотовилихинского пруда. Основные критерии для выделения этой территории в особо охраняемую – поддержание экологического баланса города, защита долин малых рек, играющих важную средообразующую роль.
Работы в долинах рек Ива и Мулянк также продолжатся. Присвоение прибрежным зонам статуса ООПТ обеспечит создание «зеленого каркаса» – системы природных и искусственных территорий, связанных между собой, что, в свою очередь, будет способствовать сохранения природной среды в городе.
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