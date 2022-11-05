6 ноября в Пермском крае простятся с добровольцем, погибшим в спецоперации на Украине

Виталий Мазырин участвовал в СВО добровольцем. Фото: Кунгурский муниципальный округ/ВКонтакте

При выполнении боевого задания во время спецоперации на Украине героически погиб Виталий Мазырин. 3 декабря ему исполнилось бы 47 лет.

Виталий родился в Чусовском районе. В первый класс пошел в школу №21 г. Кунгура. В 1989-м семья переехала в село Неволино, где в местной школе Виталий учился с 8 по 11 классы. По окончании учебного заведения он поступил в Пермское военное командное училище ВВ МВД РФ. Долгое время жил и работал в Перми. На Украину отправился добровольцем.

- Друзья и близкие люди, односельчане запомнят его улыбку! Виталий был добрым, отзывчивым, веселым человеком, с чувством юмора, - написано о погибшем бойце в сообществе «Кунгурский муниципальный округ» (ВКонтакте). - Администрация Кунгурского муниципального округа, дума Кунгурского муниципального округа выражают искреннее соболезнование родным и близким павшего героя.

Прощание с Виталием Мазыриным состоится 6 ноября в родном селе Неволино (ул. Нижняя, 6). Гражданская панихида начнется в 12.30. Отпевание в Храме святителя Николая Чудотворца запланирована на 13 часов.

Редакция "Комсомолки" выражает глубокое соболезнование родным и близким Виталия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru