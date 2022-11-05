Пермские мошенники научились звонить с номеров полиции и следкома

Мошенники научились подделывать номера правоохранительных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их бы фантазию и неуемную энергию да в мирное русло! Пермские мошенники обкатывают новую форму обмана доверчивых граждан. Благодаря системе автоматизированной подмены абонентских номеров (то есть человек видит на дисплее мобильника абсолютно другие цифры), они имитируют звонки с телефонов правоохранительных ведомств края. При этом представляются их действующими сотрудниками. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

А уж когда дозвонились да представились – там, как говорится, только не плошай: крути-верти-раскручивай доверчивых абонентов на деньги.

Сотрудники следственного управления в очередной раз напоминают гражданам о необходимости проявления бдительности и обращают внимание на то, что следователи и работники других правоохранительных органов вызывают граждан в порядке, установленном законодательством, путем направления повестки. Должностные лица указанных ведомств не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и пластиковым картам.

Не поддавайтесь уговорам и угрозам телефонных мошенников, не перезванивайте им и, тем более, не переводите деньги на указанные счета.

Для уточнения информации следует звонить по телефонам, указанным на официальных сайтах госструктур. А обо всех фактах мошенничества незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

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