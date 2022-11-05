В Перми на эспланаде начали устанавливать главную городскую елку

Елку установят в конце ноября. Фото: Интересная Пермь/Телеграм

В центре Перми на территории нового фонтана у краевого Заксобрания приступили к установке главного символа нового года. Напомним, уже несколько лет в городе используется сборная искусственная 30-метровая ель. В прошлом году был докуплен световой шатер. Его диаметр составляет 48 метров.

Установку елки и шатра планируется завершить к концу ноября.

Напомним, в этом году в Перми построят центральный ледовый городок с горками на эспланаде и ледовые городки в районах. Программу новогодней ночи на эспланаде скорректируют на более спокойную. При этом аниматоры в ледовом городке для детей останутся.

Кстати, фейерверка в праздничную ночь по решению властей города не будет, как и ежедневных выступлений артистов в новогодние каникулы.

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