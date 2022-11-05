30 тысяч писем отправили школьники из Прикамья в Донбасс и мобилизованным бойцам 3 ноября

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Сотни тысяч писем отправились к бойцам на передовую от российских ребят из самых разных городов, поселков и деревень нашей страны. Многие видели в сети видеоролик, как военнослужащий, повидавший многое, не смог сдержать слез, читая письмо от маленького мальчика. Это видео еще раз доказало: письма ребят важны и нужны нашим бойцам.

С недавних пор среди адресатов и мобилизованные резервисты. Накануне Дня единства к пермякам в учебные центры, а также в Донбасс отправилось больше 30 тысяч писем от пермских школьников.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

- В этих письмах – по-детски искренние слова благодарности нашим воинам и пожелания вернуться домой живыми и здоровыми, - написал в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Бойцы говорят, что такая поддержка с родной земли очень помогает и подбадривает. Многие из них пишут ответные письма ребятам.

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

В качестве доказательств своих слов губернатор прикрепил фото бойцов, на которых изображены прикрепленные к стенам детские рисунки с теплыми пожеланиями.

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