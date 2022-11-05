8 ноября в Перми пройдет спецпоказ «Сердца Пармы» с участием актеров массовки

Фото: кадр из фильма

8 ноября в Перми состоится специальный показ исторической драмы «Сердце Пармы». Кинокартину покажут в «Синема парк Кристалл». Как сообщает паблик «Пермская кинокомиссия» (ВКонтакте), перед сеансом, в 18.30, будет организована встреча зрителей с командой путеводителя «В сердце Пармы». Автор проекта «Путешествия с Алексеем Ивановым» продюсер писателя Юлия Зайцева расскажет, как снимали кино, почему окрестности Губахи превратились в Чердынь, как выбирали локации для съемок и какие экранизации Иванова сейчас в работе.

Команда соавторов путеводителя - журналист Елена Растянис, писатель Алексей Рачунь и художник Елена Мазур - представят систему автомобильных маршрутов по местам действия романа и съемочным площадкам фильма. Расскажут, как организовать реальное путешествие по следам кино и романа.

Также гостями вечера станут актеры массовых сцен фильма. Они поделятся секретами, как пройти кастинг и попасть в массовку, покажут костюмы из фильма и объяснят, из чего они сделаны, а также расскажут о самых ярких съемочных эпизодах.

И еще! В фойе каждый желающий сможет приобрести серию путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым» и специальное киноиздание романа «Сердце Пармы» с автографом писателя. Книжная лавка будет работать с 18 часов.

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