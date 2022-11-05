В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии сержант из Пермского края

Артем Столбов. Фото: Чусовой/ВКонтакте

Стало известно о гибели еще одного бойца из Пермского края. В ходе спецоперации на Украине погиб житель Верхнего Калино Чусовского района Артем Столбов. Об этом сообщили близкие друзья молодого мужчины.

А ведь еще совсем недавно, 29 августа, Артема в торжественной обстановке награждали за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Как сообщает паблик «Территориальный отдел Верхнекалинский территориального управления администрации Чусовского городского округа Пермского края» гвардии сержант Артем Столбов получил из рук главы Чусовского городского округа С.В. Белова нагрудный знак «Гвардия», орден Святого Георгия - Георгиевский крест 4 степени, в соответствии с Указом президента РФ.

Много лет Артем принимал участие в сельских спортивных играх от Верхнекалинского сельского поселения. Земляки гордились им.

Под постом о его гибели много соболезнований родным Артема.

Редакция «Комсомолки» выражает глубокое соболезнование родным и близким Артем Столбова.

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