Ижевский «Талан» выкупил в Перми землю возле ТРЦ «Планета»

Фото: пермь.талан.рф

По данным выписки Россреестра, в конце августа ООО СЗ «Талан-Регион-4» стала обладателем участка возле ТРЦ «Планета». Здесь, а также на нескольких соседних участках, ижевчане построят жилой комплекс. В октябре застройщик приступил к его возведению. Продажи квартир в квартале «Парма» стартуют в ноябре.

Информация о новом ЖК уже выложена на сайте компании. Как сообщает застройщик, «Парма» - мир, который создан для счастливой жизни именно твоей семьи. Это квартальная застройка с собственной приватной территорией и концептуальным благоустройством, напротив самого крупного торгового комплекса в Перми». Проект будет возводиться в три очереди. Высота домов составит 10, 18 и 24 этажа. Сдача I и II очереди запланирована на март 2025 года. Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства, последняя очередь будет сдана в 4-м квартале 2025-го.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информированные источники, ранее «Талан» арендовал три участка общей площадью 8 га на месте бывшего ипподрома: два у ООО «Ла Терра» (структура группы MallTech, девелопер ТРЦ «Планета»), еще один у ООО «Карго» (входит в ГК «РИАЛ» бизнесмена Юрия Борисовца). Напомним, раньше здесь располагались конюшни пермского ипподрома.

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