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НовостиОбщество5 ноября 2022 8:08

В Пермском крае объявлены поиски девушки, не говорящей на русском языке

Русскую речь Айтадж тоже не понимает
Екатерина Яганова
Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

24-летняя Айтадж Фархат Кызы Насирова проживает в Новых Лядах. 2 ноября около 18 часов она ушла из дома. И пропала. Особую обеспокоенность ее родных вызывает тот факт, что молодая женщина совсем не понимает русскую речь, как и не говорит.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в черную куртку и черные джинсы в белую крапинку, на ногах - белые кроссовки. С собой у девушки была синяя сумка.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой просят всех, кто владеет информацией об Айтадж, сообщать по телефонам: 8 (342) 204-49-04 или 102.

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