В Прикамье глава сельского поселения выписала себе премий почти на 120 тысяч рублей

Кунгурский городской суд признал экс-главу сельского поселения виновной. Фото: ЧП Кунгур/ВКонтакте

Глава сельского поселения в Кунгурском районе болезненно пережила решение Совета депутатов не назначать ей ежемесячную надбавку на 2021 год. Уточним, премию начисляли за особые условия в размере 240% от должностного оклада.

Она решила эту «гору» обойти хитростью. Так, распорядилась предоставить в Центр бухгалтерского учета штатные расписания, в которых размер указанной надбавки составлял вышеуказанный процент от оклада. На основании документов сотрудники ЦБУ, ни о чем не подозревая, ежемесячно начисляли и выплачивали главе поселения желаемую сумму.

Женщина, осознавая, что обман может легко вскрыться, подстраховалась: один из подчиненных сотрудников подготовил для нее официальный документ о решении Совета депутатов сельского поселения, где черным по белому было написано, что с 1 января 2021 года главе сельского поселения установлена ежемесячная надбавка в размере 240% от должностного оклада за особые условия: сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы. А затем предоставила бумагу в центр бухгалтерского учета.

Таким образом со счетов сельского поселения в карман главы незаконным образом «утекло» более 117 тысяч рублей, которые женщина потратила на свое усмотрение.

Кунгурский городской суд признал экс-главу поселения виновной в хищении денежных средств, принадлежащих сельскому поселению путем обмана, с использованием своего служебного положения. Женщине назначили штраф в размере 110 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на один год. Кроме того, ей пришлось возместить причиненный ущерб.

Отметим, приговор суда в законную силу не вступил.

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