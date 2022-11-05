В Перми разыскивают женщину в розовой курточке и шляпке

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"

Фарида Фаиловна Гайфутдинова проживает на улице Волгодонской в Кировском районе Перми. Из дома ушла вчера, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Женщина в свои 64 года одевается ярко: в тот день на ней была розовая курточка с капюшоном, белые спортивные штаны с черными лампасами, красные дутыши на ногах, а на голове коричневая шляпка. С собой была черная сумочка.

Другие приметы: рост 167 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые, короткие.

Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известно местонахождение Фариды Фаиловны, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь; +7-912-880-41-60 - волонтеры; +7-982-477-76-05 - инфорг Павлина.

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