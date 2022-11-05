В Пермском крае в огне погиб человек

В праздничный день в Пермском крае произошло шесть пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День народного единства выдался для пермских огнеборцев неспокойным. За сутки было зафиксировано шесть пожаров. Два из них произошли в Кунгурском районе, по одному в Ординском муниципальном округе, Чусовском, Соликамском и Лысьвенском городских округах. Для сравнения: 4 ноября 2021 года в Прикамье произошло 13 возгораний.

К сожалению, без трагедий вчера не обошлось: на одном из пожарищ было обнаружено тело погибшего человека. Травмированных нет.

Как сообщили в краевом МЧС, основные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В целях стабилизации обстановки с пожарами в праздничный день на территории Пермского края 154 профилактические группы обошли 1 837 объект проживания граждан, 2 534 человека проинструктировали о мерах пожарной безопасности, распространено 1 965 памяток.

Уважаемые жители и гости Пермского края! Соблюдайте Правила противопожарного режима!

При обнаружении пожара незамедлительно сообщите по телефонам: «01», «101», «112»

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