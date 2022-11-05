6 ноября Зоя Бербер еще раз расскажет об интересных местах Перми

Зоя Бербер. Фото: соцсети Зои Бербер.

Актриса сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер рассказала о родном городе на федеральном телеканале «Моя Планета» в передаче от 4 ноября: как живут в городе, зачем туда ехать и чем заниматься.

Тем, кто оказался в столице Прикамья проездом и ничего не успел загуглить о ней в интернете, Зоя советует следовать по зеленой линии, которая «как раз начинается от памятника «Пермяк – соленые уши» и проходит через ключевые достопримечательности города».

В рамках передачи актриса покаталась на скейтборде, пообщалась с роботом, показала зрителям пермский звериный стиль.

- Пермь славится своей балетной школой, а еще здесь огромное количество театров. Летом проходит множество фестивалей, включая Дягилевский. Так что, если озаботиться покупкой билетов заранее, то можно увидеть премьеры балетных и оперных постановок мирового масштаба, - описала она богатую культурную жизнь родного города.

Также Бербер поделилась лайфхаками местных жителей и заглянула с телеоператором к своим родителям на чай.

Уточним, повтор передачи состоится 6 ноября в 16.25.

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