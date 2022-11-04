Пермский «Молот» уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу»

Фото: Хоккейный клуб «Молот»/ВКонтакте

Сегодня, 4 ноября, пермские «молотобойцы» в домашнем матче сражались с тольяттинской «Ладой». В первом периоде обе команды продемонстрировали зрителям атакующий хоккей, но до забитых шайб дело так и не дошло, и на перерыв команды отправились при счете 0:0. Во втором периоде обе команды порадовали болельщиков забитыми шайбами, и в раздевалку спортсмены отправились при счете 1:1. А в третьем периоде нашим хоккеистам удалось забить сопернику две безответные шайбы и выиграть матч.

Это уже третья подряд победа наших хоккеистов в рамках домашней серии. Следующий матч наша команда проведет на своем поле 6 ноября против казанского «Барса».

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