Пермский фотограф стал призером VI Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

Фото: личная страница Александра Чазова/ВКонтакте

В четверг, 3 ноября, в Москве состоялось награждение победителей VI Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». В этом году на конкурс поступило 21611 фоторабот от 4377 участников из 69 стран. Очень отрадно, что среди множества фотографий работы нашего пермского фотографа заняли призовые места.

Фотография «Над тайгой» стала лучшей в номинации «Уникальная природа».

Фото предоставлено Александром Чазовым

Фотография Су-34 на фоне храма в Култаево заняла почетное третье место в номинации «Духовные скрепы».

Фото предоставлено Александром Чазовым

В этом конкурсе я участвую уже третий год подряд. Приятно, что жюри высоко оценило сразу две моих работы. Ну и не может не радовать, что на таких крупных фотоконкурсах в последнее время мои работы занимают призовые места, - рассказал «Комсомолке» Александр Чазов.

Справка «КП»

Александр Чазов - финалист ежегодных международных фотоконкурсов National Geographic и Русского географического общества 2015, 2016, 2017, 2018 годов, победитель VII всероссийского фестиваля- конкурса «Диво России – 2020», победитель всероссийского конкурса «Взлетай и снимай - 2020», победитель VII ежегодного международного конкурса президентской библиотеки «Взгляд иностранца» в номинации «Заповедная земля» в 2017 году.

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Автор снимка – пермяк Александр Чазов (Подробнее...)